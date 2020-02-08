ترامب يقيل سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي لإدلائه بشهادته في تحقيقات العزل

سوندلاند أثناء الإدلاء بشهادته في عزل ترامب في نوفمبر 2019 (فرانس برس).

ذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ الرئيس دونالد ترامب أقال سفير الولايات المتّحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات التي أجراها مجلس النواب في إطار إجراءات عزل ترامب.

وقال سوندلاند في تصريحات نقلتها جريدة «نيويورك تايمز»، الجمعة: «لقد أُبلغت اليوم بأنّ الرئيس يعتزم استدعائي في الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي»، في قرار يأتي بعد يومين من تبرئة مجلس الشيوخ الرئيس ترامب من التهمتين اللتين وجّههما إليه مجلس النواب بقصد عزله من منصبه، وفق «فرانس برس».