لافروف يبدأ زيارته لفنزويلا بالتنديد بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 01:53 صباحا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ونظيره الفنزويلي، بوزارة الخارجية الفنزويلية بكراكاس، 7فبراير 2020. (فرانس برس)

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي بدأ الجمعة زيارة إلى كاراكاس في إطار جولة في أميركا اللاتينية، بالعقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا، واعتبر هذه العقوبات «غير مشروعة».

وقال لافروف عقب لقائه نظيره الفنزويلي خورخي أريازا، إن «العقوبات غير مشروعة وتعكس العامل الأبرز للأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الفنزويلي»، وأضاف في تلميح مبطن إلى التصريحات الأميركية حول إمكانية اتخاذ عقوبات ضدّ دولته، «نعتبر العقوبات غير مقبولة، وكذلك محاولة تطبيق قوانين دولة في دولة أخرى»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة عقوبات تستهدف الاقتصاد الفنزويلي، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومحيطه. ويبرز بين تلك العقوبات الحظر الذي أقرته واشنطن أبريل الماضي على نفط فنزويلا، إضافة إلى العقوبات المالية الصارمة.

وتعدّ روسيا من أبرز داعمي الرئيس الاشتراكي مادورو، إلى جانب الصين وكوبا، كما تعد موسكو ثاني دائن لكراكاس، بعد بكين.

وتأتي زيارة لافروف إلى كراكاس بعد يومين من استقبال الرئيس الأميركي المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، في البيت الابيض، وتعترف الولايات المتحدة إلى جانب 50 دولة أخرى، بغوايدو رئيسًا بالإنابة لفنزويلا.

والخميس الماضي، ألمح المبعوث الأميركي إلى فنزويلا اليوت ابرامز إلى أن بلاده «قد تتخذ قريبًا إجراءات ضد روسيا بسبب دعمها مادورو»، كما عبر مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية عن «القلق (حيال) سلوك» مجموعة «روسنفت» الروسية في فنزويلا.

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