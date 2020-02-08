ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في الصين إلى 717 شخصا

أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي في وسط الصين، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد إلى 717 شخصًا، منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان، عاصمة هذه المقاطعة.

كما تم تسجيل 2841 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 34 ألف مصاب، حسب وكالة «فرانس برس».

والرقم المعلن للوفيات جراء الفيروس حتى الآن، أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونغ كونغ في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس «سارس» (الالتهاب الرئوي الحاد).