منظمة الصحة: العالم يواجه نقصا في معدات الحماية من فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 12:15 صباحا
صينيون يقفون في صف في ووهان لشراء أقنعة حماية من فيروس «كورونا»، 5 فبراير 2020. (فرانس برس).

حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أن العالم يواجه نقصًا في الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى من فيروس «كورونا» المستجد.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدانوم غبرييسوس، خلال اجتماع للجنة التنفيذية في جنيف «يواجه العالم نقصًا مزمنًا في معدات الحماية الفردية»،لافتًا إلى أن الطلب «زاد بما يصل إلى 100 مرة مقارنة بالأوضاع العادية، فيما تصاعفت الأسعار بنحو 20 مرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف أنه سيتحدث إلى مسؤولين في سلسلة التموين لتسوية «الاختناق» في الإنتاج، وأشار إلى أن «الأولوية الرئيسة للعاملين في المجال الطبي، والثانية للأشخاص المرضى أو الذين يهتمون بمرضى». أوضح أن منظمة الصحة «لا تشجع على إنشاء مخزونات في دول أو مناطق يعد انتقال (العدوى) فيها منخفضًا».

وعبر غبرييسوس عن أسفه لعدم مشاركة بعض الدول المعطيات حول المرض، دون أن يسميها، وقال «إننا نحث هذه الدول الأعضاء على تبادل هذه المعلومات فورًا»، وشدد على أنه «لا يمكن لأي دولة أو منظمة التغلب على (هذا المرض) وحدها. أملنا الوحيد في أن نعمل سويًا».

من جانبها، قالت المسؤولة عن وحدة الأمراض الناشئة في المنظمة، ماريا فان كيرخوفا، إن 82% من الحالات الموثقة عدت غير خطيرة، و15% منها خطيرة و3% حرجة، فيما أدت 2% من الحالات إلى الوفاة.

وأقرت الحكومة الصينية مطلع الأسبوع، بأنها بحاجة إلى أقنعة واقية بصورة عاجلة لمواجهة الفيروس الذي أصاب 31161 شخصًا في الصين القارية بينهم 636 توفوا بسببه، بحسب آخر حصيلة رسمية. وفي بقية العالم، تم تأكيد 240 إصابة في 30 بلدًا أو منطقة، ووفاتين في هونغ كونغ والفلبين.

وهذا الأسبوع، أعلنت منظمة الصحة أنها سترسل أقنعة وقفازات وملابس حماية وأجهزة للمساعدة على التنفس ومعدات لكشف الفيروس إلى الدول التي تطلب المساعدة.

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