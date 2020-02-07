ترامب يؤكد مقتل زعيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 فبراير 2020, 02:05 صباحا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية،  قاسم الريمي، خلال عملية في اليمن نفذها القوات الأميركية.

وقال ترامب في بيان نشره «البيت الأبيض» إن الولايات المتحدة «نفذت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان تنظيم «القاعدة» في الجزيرة العربية، قد أعلن الأحد الماضي، مسؤوليته عن إطلاق نار في ديسمبر الماضي على قاعدة بحرية أميركية ما أدى الى مقتل ثلاثة بحارة.

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