بسبب فيروس كورونا المستجد.. الكرملين يفحص المشاركين في اجتماعات بوتين

الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو (أرشيفية: أ ف ب)

أعلن الكرملين، الخميس، أنه بدأ في إخضاع المسؤولين والصحفيين الذين يحضرون مناسبات يشارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين لفحص حراري في ظل مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرئاسي، ديمتري بيسكوف، لوكالة الأنباء الرسمية «اراي ايه نوفوستي»، عقب إجراء فحوصات للصحفيين في الكرملين بعد ظهر الخميس، إن «هذا إجراء احترازي»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف بيسكوف أنه سيتم فحص جميع الحاضرين في الاجتماعات التي يشارك فيها الزعيم الروسي. وقال الصحفي في تلفزيون «تي في راين» المستقل أنطون زيلنوف على صفحته في «فيسبوك» إنه «توجد الآن إجراءات أمن جديدة في الكرملين - يحمل أحدهم كاميرا حرارية لقياس حرارتك».

وأخذت درجات حرارة جميع الصحفيين العاملين في الكرملين قبل انطلاق اجتماع مجلس الدولة (مؤسسة رسمية استشارية) الخميس، وقد سمح لجميعهم بالدخول، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. ونقلت الوكالة عن مسؤولين أن الإجراء جاء لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا.

إصابتان

وجرى تأكيد وجود إصابتين بالوباء في روسيا التي تتشارك بحدود طولها 4 آلاف كيلومتر مع الصين. ويحمل كلا المصابين الجنسية الصينية ويتلقيان العلاج في مستشفى بسيبيريا. وأغلقت روسيا حدودها البرية مع الصين واتخذت حزمة إجراءات أخرى لوقف انتشار الفيروس.

ولا يعد الإجراء الذي اتخذه الكرملين مفاجئا، حيث يسعى بوتين دائما لحماية نفسه من المخاطر الصحية.

وفي العام الماضي، جلب الرئيس الروسي كوبه الخاص في عشاء رسمي بقمة العشرين في اليابان. وخلّف ذلك موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت أن بوتين يعاني بارانويا. وأظهر تسجيل مصور لعشاء الزعيم الروسي الذي يشغل منصبه منذ حوالي 20 عاماً، وهو يشرب من كوب أبيض بينما يشرب القادة الآخرون من أكواب شراب عادية.