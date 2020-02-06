استقالة رئيس وزراء مقاطعة ألمانية بعد فوزه بأصوات من اليمين المتطرف

رئيس وزراء ثورينغيا المستقيل توماس كيميريتش (أرشيفية: الإنترنت)

استقال رئيس وزراء ثورينغيا المنتخب، توماس كيميريتش، الخميس ودعا إلى انتخابات جديدة في المقاطعة الواقعة في شرق ألمانيا غداة فوزه بهذا المنصب بفضل أصوات نواب من اليمين المتطرف مما أثار زلزالا سياسيا.

وصرح كيميريتش المنتمي إلى الديمقراطيين الأحرار للصحفيين «قررنا التقدم بطلب لحل برلمان المقاطعة»، وفق «فرانس برس».

وأثار انتخاب كيميريتش غضبا في ألمانيا حيث اعتبرت المستشارة أنغيلا ميركل، الخميس، أن حصوله على دعم من نواب من حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف، للفوز بمنصب رئيس حكومة المقاطعة، هو «أمر لا يغتفر». وقالت في مؤتمر صحفي في جنوب أفريقيا إن ما حدث في ثورينغيا «لا يغتفر، ولذلك يجب إلغاء النتائج». ووصفت ما حدث الأربعاء بأنه «يوم سيئ للديمقراطية».

خطوة مفاجئة

وانتخب كيميريتش الأربعاء في خطوة مفاجئة بفضل تحالف أصوات نواب حزب ميركل وحزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف. وصرح الخميس «نريد انتخابات جديدة لإزالة وصمة دعم حزب البديل لألمانيا لمنصب رئاسة حكومة المقاطعة»، مضيفا أن استقالته «أمر حتمي».

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية التي ينتخب فيها رئيس حكومة محلية بفضل أصوات اليمين المتطرف، وأول مرة أيضا التي يصوت فيها اليمين المعتدل والمتشدد معا في هذا النوع من الانتخابات. وجاء ذلك بعد أن تعهدت الأحزاب الألمانية الرئيسية بعدم العمل مع حزب البديل لألمانيا المناهض للإسلام والهجرة.

ردود فعل غاضبة

وفي برلين توالت ردود الفعل على نتائج الانتخابات، إذ أعرب حزب التحالف الاجتماعي الديمقراطي (يسار وسط) والشريك في ائتلاف ميركل عن غضبه، ودعا حزب الاتحاد المسيحي - الديمقراطي بزعامة ميركل إلى النأي بنفسه عن حزب البديل لألمانيا إذا أراد استمرار الائتلاف. وأوضحت ميركل أن نواب حزبها المحليين غير مسموح لهم بمساعدة كيميريتش في تشكيل حكومة أقلية في الولاية الصغيرة الواقعة شرق البلاد.

وقالت «يجب ألا يشارك الاتحاد المسيحي الديمقراطي في حكومة يقودها رئيس الوزراء هذا». وأضافت أن تصرفات حلفائها المحليين في ثورينغيا «كسرت كل قيم ومبادئ الاتحاد المسيحي الديمقراطي». وتابعت «يجب علينا الآن القيام بكل ما يمكن لتوضيح أن هذا لا يمكن أن يتوافق مع ما يفعله الاتحاد المسيحي الديمقراطي ومع آرائه، وهذا ما سنعمل عليه في الأيام المقبلة».