بالفيديو: مقتل شخصين جراء خروج قطار عن مساره في ميلانو

الشرطة وعناصر الإطفاء في موقع حادث خروج قطار عن مساره قرب ميلانو، 6 فبراير 2020، (ا ف ب)

قتل عاملان في السكك الحديد، وأصيب 25 آخرون بجروح الخميس، لدى خروج قطار سريع عن مساره قرب مدينة ميلانو شمال إيطاليا.

وأشارت السلطات الإيطالية إلى أن الحادث وقع قرب بلدة لودي على بعد نحو 50 كلم جنوب ميلانو، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن مسؤول الشرطة في لودي، مارسيلو كاردونا، للصحفيين بدء تحقيق في الحادث، مضيفا: «لا يفترض أن تكون هناك وفيات أخرى، كما أن إصابات الجرحى لا تمثل خطرا على حياتهم، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى».

والحادث حسب كاردونا «كان مرجحا أن يكون أسوأ بكثير»، موضحا أن عددا قليلا من الركاب كانوا على متن القطار، وتم إبلاغ وزارة الداخلية بالأمر، فيما توجه المدعي العام لمعاينة مكان الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد، وفق كاردونا.

وكان القطار الذي يعمل على خط «ميلانو - ساليرنو» في طريقه إلى بولونيا عندما خرج عن مساره. وأظهرت مشاهد مصورة القاطرة محطمة وجاثمة قرب مبنى تابع للسكك الحديد على بعد عشرات الأمتار، وقد انفصلت عن القطار، والعربة الأولى منه منقلبة على السكة الحديد، فيما باقي المقطورات سالمة، ووفقا لمعلومات أولية نقلتها وسائل الإعلام فإن القاطرة خرجت عن السكة واصطدمت بقطار شحن على السكة الموازية قبل أن ترتطم بالمبنى.