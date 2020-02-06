الصين تستعد لافتتاح مستشفى ثان في ووهان وتحول مباني عامة إلى منشآت طبية

عمال يجهزون أسرة لاستقبال مصابين بـ«كورونا» في مركز معارض تحول إلى مستشفى بووهان، 5 فبراير 2020، (ا ف ب)

تواصل الصين معركتها مع فيروس «كورونا» المستجد، فبعد أن افتتحت مستشفى تم بناؤه في أيام معدودة، تستعد لافتتاح آخر خلال الفترة المقبلة، كما تسعى إلى تحويل مبان عامة إلى منشآت طبية لاستقبال المصابين بالفيروس.

وحصد «كورونا» أرواح 563 شحصا وأكثر من 28 ألف إصابة على مستوى الصين، كما أعلنت نحو 25 دولة تسجيل حالات إصابة على أراضيها بالفيروس، الذي ظهر أولا في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان أواخر ديسمبر الماضي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المتوقع أن يضم المستشفى الميداني الثاني في ووهان نحو 1600 سرير، تضاف على ألف سرير أخرى في المستشفى الأول، لكن ما زالت المدينة التي تضم 11 مليون نسمة تعاني من نقص حاد في الأسرة، وفق المسؤولين، الذين أشاروا إلى أن 8182 مريضا أُدخلوا إلى 28 مستشفى تتسع جميعها لـ8254 سريرا، كما اشتكوا من نقص في المعدات والمستلزمات.

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وأعلنت الحكومة المركزية إجراءات لتأمين الإمدادات الطبية الحيوية، مع اقتطاعات ضريبية لمصنّعي المواد الضرورية لمحاربة الوباء.

وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ: «يتعين علينا جميعا بذل كل الجهود في أنحاء البلاد لتوفير مسلتزمات الإمدادات الطبية الضرورية والخبراء الطبيين في مقاطعة هوباي»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، كما ذكرت مجموعة «بي.جي.آي» المتخصصة في مجال الفحوصات الجينية، أنها فتحت مختبرا في ووهان يسمح بفحص ما يصل إلى ألف شخص يوميا لرصد الفيروس.

عزل مدن

ويخضع عشرات ملايين الأشخاص في هوباي والمقاطعات المحيطة لقيود صارمة على تنقلاتهم في إطار مساعي السلطات لكبح انتشار الفيروس، ومن المناطق الخاضعة للقيود على التنقل مدينة هانغتشو التي تبعد 175 كلم عن شنغهاي، حيث قطعت الطرق بأسيجة، وتبث دعوات إلى السكان عبر مكبرات الصوت بـ«عدم الخروج».

وفي بعض المدن وصولا حتى إلى أقصى شمال البلاد، عرضت على الأهالي حوافز مالية للإبلاغ عن الأشخاص الذين يأتون من هوباي، بينما يسود هدوء حذر شوارع بكين، وبقيت متاجرها مغلقة، كما حظر على المطاعم قبول حجوزات لحفلات.

وفي ننشانغ، عاصمة مقاطعة جيانغشي المحاذية لهوباي، يتعين على الصيدليين إرسال تقارير للسلطات حول من يشتري أدوية لعلاج الحرارة أو السعال، وتخضع المدينة لقيود على عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالخروج من المنزل.