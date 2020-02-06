تعليقا على تبرئته.. ترامب يلمح إلى «بقائه في السلطة إلى الأبد»

دونالد ترامب.

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقطع فيديو على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعيد دقائق من إعلان مجلس الشيوخ تبرئته من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل «الكونغرس».

ويظهر ترامب في الفيديو واقفًا وأمامه لافتة يتغير التاريخ المدون عليها ابتداءً من العام 2024 وإلى ما لا نهاية، في إشارة إلى بقائه في السلطة إلى الأبد.

شاهد تغريدة ترامب على موقع تويتر

وكان مجلس الشيوخ الأميركي، برَّأ منذ قليل ترامب من تهمتي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون لعزله، فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.

وفي المجلس المؤلف من مئة عضو، صوَّت 52 عضوًا جمهوريًّا من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأميركي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوَّت 53 عضوًا جمهوريًّا على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وفي المقابل، صوَّت كل الأعضاء الديمقراطيّين على إدانة ترامب بالتهمتين، حسب وكالة «فرانس برس».

صورة لتغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليقا على قرار مجلس الشيوخ تبرئته. (تويتر)