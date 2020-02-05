مجلس الشيوخ يبرئ ترامب من تهمتي عرقلة الكونغرس وإساءة استخدام السلطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 11:50 مساء

برَّأ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب من تهمتي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون لعزله، فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.

وفي المجلس المؤلف من مئة عضو، صوَّت 52 عضوًا جمهوريًّا من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأميركي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوَّت 53 عضوًا جمهوريًّا على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهما التهمتان اللتان وجههما إليه مجلس النواب في 18 ديسمبر، حسب وكالة «فرانس برس».

في المقابل، صوَّت كل الأعضاء الديمقراطيّين على إدانة ترامب بالتهمتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
الجيش السوداني يدعم البرهان بعد لقائه نتانياهو
دولى
أحمد عز يتظلم للنائب العام لاستبعاد تهمة ضرب وسب شقيقة زينة
ثقافة وفن
بالأسماء: النواب في طرابلس يرشحون خمسة أعضاء لـ«حوار جنيف» المرتقب
ليبيا
إغلاق مزيد من المدن الصينية مع ارتفاع حصيلة فيروس كورونا لـ500 وفاة
دولى
اجتماع لدول «أوبك» وروسيا يناقش خفض الإنتاج بسبب «كورونا»
اقتصاد
البرهان: لقائي نتنياهو كان بهدف «صيانة الأمن الوطني السوداني»
عربى
«غلوبال فاير»: الجيش المصري التاسع عالميًّا متفوقًا على تركيا وإيران وإسرائيل في...
عربى
السراج يجدد السماح للجالية الفلسطينية بالحصول على العلاج أسوة بالليبيين
ليبيا
الولايات المتحدة تعمل مع شركة أدوية لتطوير علاج جديد لفيروس «كورونا»
دولى
الصين تتهم بومبيو بـ«التشهير» بعد تصريحاته عن معاناة المسلمين في شينجيانغ
دولى
الصين تستقبل أول حالات مرضى «كورونا» بمستشفى بني خلال 10 أيام (فيديو)
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا تقترح وقف مباركة رجال الدين أسلحة الدمار الشامل