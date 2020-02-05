مجلس الشيوخ يبرئ ترامب من تهمتي عرقلة الكونغرس وإساءة استخدام السلطة

برَّأ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب من تهمتي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون لعزله، فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.

وفي المجلس المؤلف من مئة عضو، صوَّت 52 عضوًا جمهوريًّا من أصل 53 على تبرئة الرئيس الأميركي من تهمة استغلال السلطة، فيما صوَّت 53 عضوًا جمهوريًّا على تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، وهما التهمتان اللتان وجههما إليه مجلس النواب في 18 ديسمبر، حسب وكالة «فرانس برس».

في المقابل، صوَّت كل الأعضاء الديمقراطيّين على إدانة ترامب بالتهمتين.