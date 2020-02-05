عضو الكونغرس الجمهوري ميت رومني ينوي التصويت ضد تبرئة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 09:40 مساء

قال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، ميت رومني، إنه سيصوت في وقت لاحق الأربعاء لإدانة الرئيس دونالد ترامب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

وتابع مرشح الرئاسة للعام 2012 في كلمة أمام مجلس الشيوخ إن «الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة»، وفق «فرانس برس».

وأضاف رومني إن «إفساد انتخابات للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين». ومن المرجح أن يكون رومني الصوت الجمهوري الوحيد الذي يدين ترامب عندما ينظر مجلس الشيوخ في اتهامات مجلس النواب للرئيس بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، بحسب «فرانس برس»..

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