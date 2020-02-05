تظاهرة تونسية رفضا لخطة ترامب لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي

متظاهرون تونسيون يرفعون علما فلسطينيا احتجاجا على خطة دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، في العاصمة التونسية، 5 فبراير 2020. (أ ف ب)

انطلقت في العاصمة التونسية، الأربعاء، تظاهرة للتنديد بـ«صفقة العار» في إشارة إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، وسط دعوات لمقاطعة البضائع الأميركية.

وسار المئات في قلب العاصمة التونسية بدعوة من مركزية «الاتحاد العام التونسي للشغل» النقابة القوية، وبمشاركة قيادات الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية، ورُفعت خلال المسيرة الأعلام الفلسطينية والتونسية، وفق «فرانس برس».

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وكتب نشطاء في منظمة «قاطعوا البضائع الأميركية» على لافتات خلال التظاهرة «قاطعوا قتلة الأطفال والإرهاب الاقتصادي» و«قاطعوا آبل». وقال الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي، في كلمة بالتجمع، إن صفقة القرن «خيانة عظمى» واصفًا مَن يقبلونها من القادة العرب بـ«الخونة».

وقال: «اليوم يريدون بيع القدس وغدًا سيبيعون الأماكن المقدسة»، مضيفًا: «نقول لهم هناك شباب متعلم ومثقف، شباب عربي ثائر في كافة أنحاء العالم، سينقلب عليكم». من جهته دعا نقيب المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، إلى «التصدي لهذا القرار الهمجي الذي يشكل انتهاكًا لكافة قرارات الأمم المتحدة».

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وكان ترامب كشف في 28 يناير خطته للشرق الأوسط المنحازة لإسرائيل، التي تجيز لها خصوصًا ضم أراضٍ فلسطينية محتلة في انتهاك للقانون الدولي، إضافة إلى الاعتراف بالقدس «عاصمة موحدة» لها. ورفض الفلسطينيون والجامعة العربية مشروع ترامب.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي رفع علم فلسطين إثر فوزه بالانتخابات في 13 فبراير، ندد بشدة بمخطط ترامب ووصفه بـ«مظلمة القرن».