عباس يتوجه إلى نيويورك الإثنين لعرض مشروع قرار ضد خطة ترامب

لرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض مطوية تظهر خرائط لفلسطين التاريخية. (ا فبراير 2020)

أعلن مسؤول فلسطيني، الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى نيويورك، الإثنين، حيث سيقدم الفلسطينيون، الثلاثاء، مشروع قرار للتصويت ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت: «إن مشروع القرار الذي سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن سيتضمن رفض صفقة ترامب- نتانياهو التي هي نقيض قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالصراع الفلسطيني»، بحسب «فرانس برس».

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وأضاف: «إذا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار فستتم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند متحدون من أجل السلام» وتابع: «نتوقع تصويت الغالبية في الجمعية العامة على رفض خطة ترامب- نتانياهو».

من جانبه أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أن الرئيس عباس «سيصل إلى نيويورك الإثنين المقبل وسيلقي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء».

وأوضح أنه «بالتنسيق الكامل مع تونس، الممثل العربي في المجلس، وكذلك مع ممثل الدول الإسلامية مندوب إندونيسيا، سيتم تقديم مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن». وكان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أكد الثلاثاء دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

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ومن المقرر أن يطلع غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي والمهندس الرئيسي لخطة الإدارة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، التي أغضبت الفلسطينيين، أعضاء مجلس الأمن الـ14 على الخطة في جلسة مغلقة ظهر الخميس بعد المقبل.