«فرانس برس»: المرشح بوتيدجيدج حديث العهد بالسياسة يرى نفسه في البيت الأبيض

المرشح بيت بوتيدجيدج خلال مهرجان انتخابي في مدينة كلينتون بولاية أيوا في 31 يناير 2020. (فرانس برس)

يردد المرشح الديمقراطي بيت بوتيدجيدج أنه لا يمت بصلة إلى مؤسسات الحكم في واشنطن، ولو أنه على قناعة بأن مصيره سيقوده إلى البيت الأبيض، وعوضًا عن ذلك يستشهد هذا التكنوقراطي، البالغ من العمر 38 عامًا ويجاهر بمثليته، كلما سنحت الفرصة بخبرته كرئيس لبلدية ساوث بيند الصغيرة، مؤكدًا أنه أقام في هذه المدينة الصغيرة في ولاية إنديانا رابطًا قويًّا مع الأميركيين أكثر أصالة من علاقة نخب العاصمة الفدرالية مع مواطنيهم.

وانطلق المرشح المعتدل الذي يحدد موقعه في الوسط، العام الماضي في المعركة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة الرئيس دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض في نوفمبر، وهو ينافس مرشحين ديمقراطيين معروفين أكثر منه بكثير لدى الرأي العام، وبعضهم أكبر سنًّا منه بمرتين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ونجح «بيت» كما يسميه العديدون تفاديًا للفظ اسمه الصعب، في تخطي سنه وقلة خبرته الوطنية وقلة شهرته، ليحقق إنجازًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في أيوا، حيث تصدر منافسيه بحسب نتائج جزئية بعد فرز أصوات ثلثي مراكز الاقتراع، «برز هذا الخطيب المفوه بنبرته الهادئة الواثقة، ومعرفته بالملفات المطروحة، حتى الأكثر حساسية بينها، مثل الملفات الجيوسياسية، وهو يذكر بشكل متكرر خبرته العسكرية بعدما خدم سبعة أشهر في أفغانستان».

مصداقية كسياسي مبتدئ

اكتسب مصداقية كسياسي مبتدئ بمواجهة خصومه الديمقراطيين، وبينهم نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي تصدر لفترة طويلة استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، والسيناتور بيرني ساندرز الذي يحمل آمال الجناح اليساري من الحزب، ولم ينجح هذان السياسيان المخضرمان في احتواء بيت بوتيدجيدج الذي ردد لناخبيه أن مساره كمرشح دخيل على السياسة ليس فريدًا في تاريخ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال خلال تجمع في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في واترلو في أيوا: «في كل مرة دخل حزبي إلى البيت الأبيض خلال السنوات الخمسين الأخيرة، كان ذلك بفضل مرشح مبتدئ في السياسة الوطنية، يركز على المستقبل، وغير مطبوع بنمط حياة واشنطن، يفتح الباب أمام جيل جديد»، مضيفًا: «هكذا ننتصر».

أبرز نقاط قوة بوتيدجيدج وأهليته للفوز في الانتخابات

وعبَّـر بوتيدجيدج عن بعض المواقف التقدمية، لكنه يعتقد أن وجهات نظره الأكثر اعتدالًا حول التغطية الصحية والضرائب يمكن أن تقنع ناخبي الوسط، ولا سيما المستقلين والجمهوريين الذين صوتوا لدونالد ترامب لكنهم يبحثون الآن عن خيار لطي صفحة هذه الولاية الرئاسية التي تثير انقسامات كثيرة.

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واغتنم بيت بوتيدجيدج حملته في أيوا للسعي لاجتذاب المناطق التي صوتت لصالح الرئيس باراك أوباما العام 2012 ثم لترامب العام 2016، وقال في أوتوموا، الأحد، «إننا نستقبل العديد من الجمهوريين المصممين على طي الصفحة».

الدعوة إلى وحدة المجتمع بعد ترامب

غير أن بوتيدجيدج يواجه مهمة شاقة لتحويل فوزه في أيوا إلى نجاح انتخابي أكبر، فبالرغم من قدرته المذهلة على جمع الأموال، فإن استطلاعات الرأي الوطنية لا تضعه سوى في المرتبة الخامسة بين المرشحين الديمقراطيين، وذلك بسبب افتقاره إلى الشهرة نسبة إلى المرشحين الحاضرين على الساحة السياسية منذ زمن أطول، كما أنه يعاني مستوى ضعيفًا جدًّا من التأييد بين السود، وهي قاعدة انتخابية أساسية للديمقراطيين.

أما مثلية بوتيدجيدج الذي خاض حملته منذ البداية إلى جانب زوجه تشاستن، فيبدو أنها قلما تؤثر على خيار الناخبين، وفضل خريج جامعة «هارفرد» الذي يتكلم سبع لغات في الأشهر الأخيرة، التشديد على إيمانه المسيحي أكثر منه على مثليته، ورد بوتيدجيدج كرئيس بلدية بانتظام على تصريحات لنائب الرئيس مايك بنس المحافظ المتدين حين كان حاكمًا لإنديانا.

وكان بوتيدجيدج مجهولًا تمامًا بالنسبة للعديد من الأميركيين، إلى أن وصف مايك بنس بـ«مهرج» رئاسة ترامب، مختزلًا عهد الرئيس الجمهوري برئاسة «نجوم الأفلام الإباحية»، ومع تقدم الحملة، قدم نفسه في موقع الداعي إلى الوحدة بعد انقسامات عهد ترامب، وهو يؤيد تغطية صحية عامة تشمل جميع الأميركيين، لكنه يقترح منحهم الخيار بين ضمان صحي وتأمين خاص، كما أنه مؤيد للنقابات ويقترح زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا.