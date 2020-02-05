واشنطن تنشر لأول مرة سلاحا نوويا محدود القوة ردا على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 02:29 مساء
الغواصة الاميركية «يو اس اس هارتفورد»، 20 مارس 2009 (فرانس برس).

أعلنت الولايات المتحدة أنها نشرت لأول مرة سلاحا نوويا محدود القوة في غواصة ردا على تطوير روسيا أسلحة مماثلة.

وقال المسؤول الثاني في البنتاغون، جون رود، في بيان أمس الثلاثاء: «نشرت البحرية الأميركية رأسا نوويا محدود القوة من طراز دبليو 16-2 على صاروخ بالستي يطلق من غواصة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «يظن خصوم محتملون كروسيا أن استخدام أسلحة نووية ضعيفة القوة سيتيح لهم التفوق على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها».

وأثناء نشر الموقع النووي الجديد للولايات المتحدة قبل عامين أبلغ البنتاغون أنه سيعدل خمسين رأسا نوويا لخفض قوتها ونقلها في غواصات للرد على التهديد الروسي.

ترسانة نووية
وحسب واشنطن، تقوم موسكو بتحديث ت«رسانة من ألفي سلاح نووي تكتيكي تهدد الدول الأوروبية عند حدودها وتلتف على التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة (ستارت) لنزع الأسلحة، التي لا تحتسب سوى الأسلحة الاستراتيجية التي تستخدم أساسا لمفهوم الردع الذي يقوم على التدمير المتبادل المحقق».

ومن شأن هذه الأسلحة النووية التكتيكية التي تقل قوتها عن قنبلة هيروشيما أن تسمح لموسكو بأن تتفوق على الغربيين في حال حصول نزاع، لأن واشنطن ستتردد في الرد بسلاح نووي قوي أكثر تدميرا.

وتقول واشنطن إن موسكو تخشى أن تهزم بسرعة في حال وقوع نزاع بالأسلحة التقليدية مع الغربيين. ولتعويض ذلك تبنت عقيدة التصعيد وخفض التصعيد التي تكمن في استخدام سلاح نووي ضعيف القوة أولا تكون آثاره محدودة أكثر.

ويهدف نشر واشنطن هذا السلاح النووي إلى تعزيز الردع ومنح الولايات المتحدة قدرة على رد أسرع ولكن أقل فتكا، كما قال جون رود في بيان البنتاغون.

وأوضح أن ذلك يثبت لخصوم محتملين أن استخداما محدودا للسلاح النووي لا يشكل أي تفوق، لأن الولايات المتحدة «قادرة على الرد بمصداقية وحزم على أي تهديد».

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