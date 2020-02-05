«إيرباص» توقف خط تجميع طائراتها في الصين

طائرة «إيرباص إيه 220» للرحلات المتوسطة. ( أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت مجموعة «إيرباص» للطيران أن خط تجميع طائراتها من طراز «إيه 320» في تيانجين بالقرب من بكين أغلق لفترة غير محددة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان نقلته «فرانس برس» اليوم الأربعاء: «القيود المفروضة على السفر في البلاد وعلى المستوى الدولي تطرح تحديات لوجستية. موقع تيانجين للتجميع النهائي مغلق حاليا».

وأغلقت السلطات الصينية مزيدا من المدن اليوم مع ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى نحو 500 وفاة.

وتصاعدت المخاوف عالميا أيضا مع رصد دول أخرى حالات إصابة لم تأت من الصين، كما تأكدت إصابة عشرة أشخاص بالفيروس على متن سفينة تخضع لحجر صحي قبالة سواحل اليابان.