بالفيديو: رئيسة مجلس النواب الأميركي تمزق «خطاب ترامب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 فبراير 2020, 08:25 صباحا
رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي ممسكة بنسخة من خطاب ترامب قبل تمزيقه، 4 فبراير 2020، (ا ف ب)

مزقت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي، نانسي بيلوسي، ما بدا أنّها نسخة من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول «حال الاتحاد»، وهو ما يُظهر إلى حدّ كبير غياب التوافق بينهما، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبعدما أنهى ترامب خطابه، أخذت بيلوسي التي كانت تقف خلف الرئيس الأميركي نسخةً من الخطاب كانت موضوعة أمامها ومزّقتها.

وقال ترامب في خطابه «بخلاف كثيرين آخرين قبلي، أنا أحافظ على وعودي»، في وقت علا تصفيق الجمهوريّين، بينما لم يبد أي تأثر على المعارضة الديمقراطيّة.

ويجتاز الرئيس الأميركي فترة جيدة عموما، فتبرئته شبه المؤكدة أمام مجلس الشيوخ حيث يحاكم بتهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس تثبت أن الحزب الجمهوري جاهز لدعمه.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أعده معهد غالوب ونشر قبل ساعات من خطاب «حال الاتحاد» أنّ ترامب نال نسبة 49% من التأييد، وهو أعلى مستوى يسجله منذ وصوله إلى السلطة في يناير 2017.

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