الحكومة البريطانية تدافع عن خططها الجديدة بشأن المدانين بالإرهاب

وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند في لندن، 14 يناير 2020. (أ ف ب)

دافعت الحكومة البريطانية الثلاثاء عن اقتراحات بتمديد فترات سجن المدانين بالإرهاب بعد هجمات بسكاكين في لندن، رغم التحذير من أنها يمكن أن تواجه طعونا في المحاكم.

ووعد وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند، أمس الإثنين، بإقرار «قانون طوارئ» لانهاء الإفراج التلقائي عن المدانين بالإرهاب بعد قضاء نصف فترات سجنهم، وفق «فرانس برس».

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وجاء ذلك بعد هجومين نفذهما رجلان كان أفرج عنهما في وقت سابق قبل انتهاء فترة سجنهما، أحدهما الأحد في حي ستريتم بلندن، والثاني قرب جسر لندن بريدج في نوفمبر.

وقتلت الشرطة الرجلين. وتسبب هجوم نوفمبر بمقتل رجلين طعنا، بينما جرح ثلاثة أشخاص في هجوم الأحد. ويرغب رئيس الوزراء بوريس جونسون في أن لا يتم الافراج عن المدانين الا بعد قضاء ثلثي مدة سجنهم على الأقل، على أن يراجع مجلس العفو ويوافق على كل عملية إفراج مبكر.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى استمرار سجن عشرات المدانين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم هذا العام. وأكد الوزير البارز في الحكومة مايكل غوف أن بعض المدانين بالارهاب يجب أن يسجنوا الى ما لا نهاية «في حال الضرورة».

وصرح لتلفزيون «يجب أن تكون حماية عامة الناس اولوية إلى حين التأكد من أن (المدانين) تخلصوا من التطرف بشكل شامل، وأنه من الآمن اطلاق هؤلاء الاشخاص في شوارعنا». إلا أن اليكس كارليل، الخبير القانوني المرموق الذي عمل مراجعا مستقلا لقوانين مكافحة الارهاب، قال ان الاقتراحات الجديدة «قد لا تحصل على موافقة».

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وصرح لتلفزيون «بي بي سي» مساء الإثنين «قرار اطالة فترة سجن الأشخاص الذين تمت ادانتهم وبالتالي يتوقع أن يقضوا نصف فترة السجن التي فرضها عليهم القاضي، قد ينتهك القانون». وأكد أن القانون «سيواجه طعونا بكل تأكيد».

كما أعربت شامي شاكرابارتي الناطقة القانونية باسم حزب العمال المعارض الرئيسي، والرئيسة السابقة لمنظمة ليبرتي الحقوقية، عن مخاوفها. وقالت إن الحكومة «ستسلك طريق العقاب بدون محاكمة او تمديد احكام الاشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام».

وذكر مصدر حكومي لم يكشف عن هويته لموقع «بوليتيكو» الإخباري أن فريق جونسون «مستعد لخوض معركة مع المحامين». ويبدو أن جونسون يحظى بدعم عامة الشعب. فقد أظهر استطلاع اجراه معهد «يوغوف» قبل هجوم الاحد أن تسعة من عشرة بريطانيين يؤيدون اصدار أحكام بالسجن المؤبد على المدانين بالارهاب «إذا كانت الظروف خطيرة بما يكفي».

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وأواخرسبتمبر بلغ عدد السجناء المدانين بالإرهاب في بريطانيا 224، دان القضاء غالبيتهم بالتطرف الإسلامي، وفق الأرقام الرسمية. ويمكن الإفراج عن نحو 50 منهم هذا العام وفق ما أفادت وكالة برس أسوسييشن.

وبحسب رئيس بلدية لندن صادق خان، ثمة «نحو» 70 شخصاً مدانين بالإرهاب خارج السجن في لندن. وتوقّع ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني ان يطرح مشروع القانون «نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل»، وذلك لإقراره قبل العطلة البرلمانية التي تبدأ في 14 فبراير.