وفاة الرئيس الكيني الأسبق موي الذي حكم 24 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 03:35 مساء

توفي الرئيس الكيني الأسبق دانيال أراب موي الذي قاد البلاد ل24 عاما بيَد من حديد بين عامي 1978 و2002، صباح الثلاثاء عن 95 عاما، كما أعلن الرئيس الحالي أوهورو كينياتا وعائلة أراب موي.

وقال كينياتا في «إعلان رئاسي» مكتوب «أعلن بحزن عميق وفاة رجل دولة إفريقي كبير، دانيال تورويتيش اراب موي، ثاني رئيس لكينيا»، مضيفًا: «كان أحد قادة النضال من أجل استقلال كينيا ومن أشد المدافعين عن الوحدة الإفريقية»، موعتبرا أنه بـ«صفته هذه يجعل إرث الراحل موي بلا شك الرجل من أعظم القادة الأفارقة»، وأمر الرئيس الكيني بـ«حداد وطني» في البلاد حتى تشييع موي في «جنازة دولة» سيحدد موعدها في وقت لاحق. وحتى ذلك الحين سيتم تنكيس الأعلام على كل المباني العامة احتراما لذكراه.

وأوضح أن الرئيس الأسبق توفي «في الساعات الأولى من صباح الرابع من فبراير 2020 في مستشفى نيروبي بحضور عائلته»، وكان أحد أبناء الرئيس الأسبق، السناتور جدعون موي أكد وفاته عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء وقال إنه توفي بهدوء و«كنت إلى جانبه، وكعائلة تقبلنا موته».

وقدم رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد عن تعازيه لـ«عائلة وأصدقاء الراحل»،  وكان الرئيس الراحل دانيال اراب موي مدرسا وتولى الرئاسة خلفا لأبي الاستقلال جومو كينياتا عند وفاته في 1978.

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