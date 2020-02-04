ارتفاع وفيات «كورونا» في الصين إلى 425 شخصا.. وفرض حجر صحي على مدينتين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 08:31 صباحا
أطباء بملابس واقية أمام رجل مسن توفي قرب مستشفى في ووهان الصينية، 30 يناير 2020، (ا ف ب)

ارتفع عدد الوفيات المؤكدة في الصين جراء فيروس كورونا المستجد إلى 425 شخصا، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي الثلاثاء تسجيل 64 وفاة إضافية.

وقالت لجنة الصحة في المقاطعة أيضا إن هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 2345 إصابة جديدة مؤكدة، حسب بيان وكالة الأنباء الفرنسية.

في حين، أعلنت مدينتان كبيرتان في شرق الصين، تبعدان مئات الكيلومترات عن مركز تفشي الفيروس، الثلاثاء أنهما فرضتا قيودا على حركة السكان من أجل الحد من انتشار الوباء.

وقالت بلديّة مدينة تايتشو، وثلاث مناطق في مدينة هانغتشو التي تضم مقر مجموعة التجارة الإلكترونية «علي بابا»، أنه سيسمح من الآن فصاعدا لفرد واحد فقط من كل عائلة صينية بالخروج مرة كل يومين للتبضع، ويتعلق هذا الإجراء بنحو تسعة ملايين شخص.

كما صرح رئيس السلطة التنفيذية في ماكاو، هو يات سينغ، الثلاثاء بأن المنطقة ستغلق كل كازينوهات القمار التي تشكل عصب اقتصاد المنطقة لمدة أسبوعين، في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس عدد الوفيات بفيروس سارس في الصين القارية، حيث أقرت الحكومة الصينية الإثنين بـ«قصور» في تحركها، مشيرة إلى أنها بحاجة «ملحة» إلى أقنعة واقية من ضمن الإجراءات لاحتواء انتشار الوباء.

وقالت لجنة الصحة في المقاطعة أيضا إن هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 3235 إصابة جديدة مؤكدة، وبحسب إحصاءات الحكومة المركزية، فإن هناك في المجموع 20400 إصابة داخل الأراضي الصينية.

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