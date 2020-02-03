قبرص توصل قاربًا على متنه 87 مهاجراً سوريًا إلى أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 09:28 مساء
لاجئون سوريون في مركز إيواء مؤقت على بعد 20 كلم من نيقورسيا، 5 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

أوصلت السلطات القبرصية 87 مهاجراً سوريًا غير قانوني إلى البر بعد رصد قاربهم الخشبي في البحر جنوب شرق الجزيرة، بحسب ما أفادت الشرطة الإثنين.

وقال ناطق باسم الشرطة القبرصية إنها عثرت على السوريين على بعد 20 ميلاً بحريًا (37 كلم) قبالة سواحل الجزيرة ورافقت قاربهم إلى شاطئ مدينة لارنكا جنوب الجزيرة المتوسطية، وفق «فرانس برس».

وذكرت الشرطة أنه سيتم النظر في أوضاع المهاجرين وبينهم 16 طفلاً وعشر نساء على متن القارب المكتظ الذي يبلغ طوله 13 متراً قبل نقلهم إلى مركز استقبال خارج العاصمة نيقوسيا. وتشتبه الشرطة أن القارب غادر من مرسين في تركيا، وهو المسار المعتاد الذي يستخدمه مهربو البشر لدى إيصال المهاجرين إلى قبرص.

وطلبت قبرص في أغسطس من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى استقبال 5000 من المهاجرين لديها لتخفيف «الضغوط غير المتناسبة» التي تواجهها. وتشير الدولة الصغيرة العضو في التكتل إلى أنها باتت في واجهة طريق الهجرة في المتوسط حيث استقبلت أعلى عدد من طالبي اللجوء لأول مرّة مقارنة بعدد سكانها.

وبحسب البيانات المتوفرة فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى قبرص وتقدموا بطلبات لجوء في الفترة بين يناير ويونيو 2019 بلغ نحو سبعة آلاف، قدم نحو 26 % منهم من سورية. وبلغ عدد الطلبات التي لا تزال بانتظار البت فيها 13 ألفًا. إلا أن قبرص الواقعة على بعد 160 كلم من الساحل السوري، لم تشهد تدفقا هائلا للاجئين مثل تركيا واليونان.

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