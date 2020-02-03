مداهمات للشرطة البريطانية غداة هجوم في لندن.. وجونسون يتعهد بتشديد الإجراءات

انتشار أمني في موقع الاعتداء في ستريتهام، 2 فبراير 2020. (أ ف ب)

أعلنت الشرطة البريطانية، الإثنين، إجراء مداهمات غداة هجوم بالسكين نفذه مدان سابق بجرائم إرهابية حصل على إطلاق مشروط الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى التعهد باتخاذ إجراءات إضافية بحق منفذي جرائم مماثلة.

وقالت الشرطة في بيان: «نفذت مداهمات في منزلين في جنوب لندن ومنطقة بيشوبس ستورتفورد»، وهي مدينة صغيرة شمال العاصمة. وأضافت: «لم تنفذ أي توقيفات، والتحقيق لا زال جاريًا على نحو مطرد»، وفق «فرانس برس».

وطعن سوديش أمان، البالغ من العمر 20 عامًا، شخصين الأحد، قرابة الساعة 14.00 ت غ في شارع تجاري في حي ستريثام بلندن، قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا. ودفع هذا الهجوم «ذو الطبيعة الدينية» بحسب الشرطة، رئيس الوزراء بوريس جونسون، الإثنين، بالتعهد بإجراء «تغييرات جوهرية» على طريقة التعامل مع منفذي جرائم إرهابية.

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وأعلنت حكومته في نوفمبر تعديلات قانونية مشددة بعد هجوم أسفر عن قتيلين على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية، نفذه جهادي حصل أيضًا على إطلاق مشروط.

ومن المقرر رفع مشروع القانون الذي ينص خصوصًا على تشديد العقوبات على منفذي الهجمات الإرهابية ومنع الإفراج المبكر عنهم، خلال وقت قريب إلى البرلمان الذي يملك فيه المحافظون غالبية ساحقة. وأُصيب شخص ثالث بجروح، الأحد، بانهيار زجاج ناتج عن رصاص الشرطة.