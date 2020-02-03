منع الأشخاص الذين زاروا الصين مؤخرا من الرحلات البحرية السياحية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 فبراير 2020, 12:25 مساء
أشخاص يضعون أقنعة للوقاية من فيروس كورونا في الصين (الإنترنت).

أعلنت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية أنه سيتم منع الركاب وأفراد الطواقم الذي سافروا مؤخرا إلى الصين من الصعود على متن السفن السياحية في أنحاء العالم، في ظل ازدياد المخاوف إزاء فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب الهيئة في مدينة هامبورغ الألمانية في بيان اليوم الاثنين: «إن أعضاء الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية قرروا حظر حركة أفراد الطواقم من البر الصيني الرئيسي وسيمنعون أي فرد سواء كان ضيفا أو من أفراد الطاقم سافر من أو عبر البر الصيني الرئيسي خلال الأيام الـ14 الماضية من الصعود على متن السفن»، حسب «فرانس برس».

وواصل الفيروس المستجد الذي بدأ انتشاره من الصين حصد أرواح البشر، مع ارتفاع حصيلة المتوفين إلى 361 شخصا، اليوم الاثنين، ليتخطى بذلك عدد الوفيات بفيروس سارس.

ومقرر أن يفتتح اليوم مستشفى تم تشييده في فترة قياسية لمواجهة زيادة عدد المرضى. وبعد عطلة استمرت عشرة أيام لمناسبة رأس السنة الصينية، تكبدت أسواق المال الصينية التي تشعر بقلق كبير من شلل البلاد وآفاق اقتصادية سيئة، خسائر كبيرة.

وبعد عشرة أيام على بدء الحجر الصحي على مدينة ووهان بؤرة الفيروس الذي انتقل إلى 24 بلدا، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة حصيلة جديدة تبلغ 361 وفاة، بينها 57 سجلت أمس الأحد فقط.

من جهة أخرى، سجلت أول وفاة بالمرض خارج الصين. فقد توفي صيني يبلغ من العمر 44 عاما وأصله من ووهان في الفلبين كما أعلنت منظمة الصحة العالمية صباح أمس.

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