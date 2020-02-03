أعراض كورونا ظهرت على 20 شخصاً تمّ إجلاؤهم من الصين إلى فرنسا

فحص الواصلين من ووهان لدى هبوط طائرتهم في مطار استريس في جنوب فرنسا, 2 فبراير 2020 (أ ف ب)

أعلنت وزيرة الصحّة الفرنسية أغنيس بوزين، أنّ أعراض فيروس كورونا المستجدّ ظهرت على نحو 20 شخصاً من أصل 250 جرى إجلاؤهم من الصين وأعيدوا إلى فرنسا الأحد بعد انتشار الفيروس.

وقالت بوزين للصحفيين إنّ «نحو 20 شخصاً ظهرت عليهم أعراض المرض أبقيوا على المدرج» في مطار ايسترس في جنوب فرنسا، فيما تشمل لائحة الأشخاص الذين أجلوا فرنسيين وآخرين من جنسيات غير أوروبية.

وأجرت كوادر طبية من الجيش فحوصات على الواصلين، لتبيان ما إذا كانوا يحملون الفيروس أم لا.

وطائرة الأحد هي الثانية التي تجلي أشخاصا من الصين إلى فرنسا، وكانت تقلّ، بحسب وكيل وزارة الصحة أدريان تاكيه، 250 راكباً بينهم 65 فرنسيا جرى إخراجهم في وقت متأخّر السبت من ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لإذاعة «آر تي ال» إن الرحلة الثانية كانت تقل أشخاصا من 30 جنسية مختلفة، لكن معظمهم من الأوروبيين.

وأضاف أنّ البعض سيبقون في الحجر الصحي مع المواطنين الفرنسيين لمدة 14 يوماً، بينما سيغادر الباقون مباشرة إلى بلدانهم في حال لم تظهر عليهم أعراض الفيروس.

ووصلت الجمعة أول طائرة إلى فرنسا تنقل أشخاصاً من الصين وهم حالياً في الحجر الصحي في إحدى القرى السياحية على البحر المتوسط.

وتم الاشتباه بإصابة شخصين منهم بالفيروس، لكنّ الاختبارات التي أجريت عليهما لاحقا كانت نتيجتها سلبية.

وحتى الآن تمّ في فرنسا الإعلان عن ستّ إصابات فقط بفيروس كورونا.