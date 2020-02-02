الشرطة البريطانية تعلن إصابة شخصين في هجوم «إرهابي» في لندن (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 08:52 مساء
انتشار لشرطة لندن في ستريتهام، 2 فبراير 2020. (أ ف ب)

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصين في اعتداء «إرهابي» بواسطة سكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية بجنوب لندن الأحد، مؤكدة مقتل المهاجم.

وأكدت شرطة لندن في تغريدة أن «الرجل الذي أصيب برصاص الشرطة قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في ستريتهام هاي رود قد توفي».وتابعت أنها «تجري تقييما للأوضاع، متحدثة عن «دوافع إرهابية» للاعتداء، وفق «فرانس برس».

وأضافت الشرطة «نعتقد أن هناك جريحين. ننتظر معرفة حالتهما». وقال شاهد عيان أنه رأى رجلا يحمل خنجرا في ستريتهام. وقال الشاهد غولد بولهان وهو طالب يبلغ من العمر 19 عاما لوكالة «برس أسوشييشن» البريطانية إنه رأى «رجلا يحمل خنجرا... يلاحقه شخص أفترض انه شرطي متخف، بما أنه كان بلباس مدني».

وتابع «أصيب الرجل بالرصاص. أعتقد أني سمعت ثلاث طلقات». وأوضح بولهان أنه اختبا في إحدى المكتبات فيما احتمى آخرون في محال مجاورة. ودعت الشرطة إلى تفادي التوجه إلى المنطقة. وتوجّه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالشكر لأجهزة الطوارئ معلنا تضامنه مع الجرحى والمصابين.

وأشادت وزيرة الداخلية بريتي باتيل بشجاعة الشرطة وأجهزة الطوارئ وقالت إنها تتابع التطورات. وجاء في بيان لرئيس بلدية لندن صادق خان أن «الإرهابيون يريدون تقسيمنا وتدمير نمط حياتنا، نحن في لندن لن ندعهم ينجحون في مسعاهم».

وعلى وسائل التواصل الاجتماع تم تداول مشاهد لم يتسن التأكد من صحتها يعتقد أنها توثق مراحل من الهجوم تظهر محاصرة شرطيين مسلّحين لرجل ممدد أرضا في ستريتهام. ثم تظهر ابتعاد الشرطيين عن الرجل ومطالبتهم المارة بالتراجع مع وصول سيارات الإسعاف إلى الموقع.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر 2019 حين قتل عثمان خان وهو مدان بالإرهاب أفرج عنه في ديسمبر 2018 شخصين طعنا في هجوم ارهابي على جسر «لندن بريدج».

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