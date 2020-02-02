بومبيو يوجه دعوة إلى رئيس «الانتقالي السوداني» لزيارة واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 06:56 مساء

أعلنت السلطات السودانية الأحد أن الولايات المتحدة وجهت دعوة الى رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان للقيام بزيارة رسمية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأكد المجلس إن رئيسه تلقى الدعوة في اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق الأحد. وتابع في بيان ان البرهان قال إنه سيلبي الدعوة قريبًا، بحسب «فرانس برس».

وكانت العلاقات بين البلدين متوترة ابان التسعينات بعد أن سيطر الرئيس السابق المخلوع عمر البشير على السلطة في انقلاب للإسلاميين عام 1989 بعد الإطاحة بحكومة منتخبة.

في عام 1993، أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب استضافة نظام البشير مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي كان مقيما في هذا البلد بين عامي 1992 و 1996.

وضاعفت واشنطن إجراءاتها ضد السودان عبر فرض عقوبات تجارية صارمة على البلاد في عام 1997. وقررت رفع تلك القيود في أكتوبر 2017، لكنها أبقت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب كوريا الشمالية وإيران وسورية.

إلا أن المحادثات لإزالة السودان من القائمة السوداء اكتسبت زخما منذ الإطاحة بالبشير في أبريل الماضي. وقامت وفود من المسؤولين الأميركيين وأعضاء الكونغرس بزيارة السودان. ومنذ أغسطس، يحكم السودان مجلس انتقالي ذات غالبية مدنية

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