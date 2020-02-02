رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»

الدول التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد. (أ ف ب)

قائمة بالدول التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.

وخارج الصين القاريّة وماكاو وهونغ كونغ والتيبت، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت أكثر من 150 شخصاً في أكثر من 20 بلداً، بحسب «فرانس برس».

الصين

ـ بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة أكثر من 14 ألف شخص غالبيتهم في مدينة ووهان والمناطق المحيطة بها، توفي منهم 304 مصابين، بحسب أحدث حصيلة رسمية نشرت في الثاني من فبراير، وحصلت غالبية الوفيات في هوباي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

ـ في هونغ كونغ سجلت 14 إصابة، ومعظم المصابين زاروا ووهان.

ـ سبع إصابات في ماكاو.

ـ إصابة واحدة في التيبت.

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شرق آسيا

ـ كوريا الجنوبية: 12 إصابة.

ـ اليابان: عشرون إصابة.

ـ تايوان: عشر إصابات.

جنوب شرق آسيا

ـ كمبوديا: إصابة واحدة.

ـ ماليزيا: 8 إصابات.

ـ الفلبين: سجلت أول وفاة خارج لمصاب بالفيروس، إلى جانب إصابة امرأة قادمة من ووهان،.

ـ سنغافورة: 18 إصابة.

ـ تايلاند: 19 إصابة.

ـ فيتنام: 6 إصابات.

جنوب آسيا

ـ الهند: إصابة واحدة.

ـ نيبال: إصابة واحدة.

ـ سريلانكا: إصابة واحدة.

ـ أستراليا: 12 إصابة.

الأميركيتان

ـ كندا: 4 إصابات.

ـ الولايات المتحدة: 7 إصابات.



أوروبا

ـ الاتّحاد الأوروبي

ـ ألمانيا: 10 إصابات.

ـ إسبانيا: إصابة واحدة.

ـ فنلندا: إصابة واحدة.

ـ فرنسا: ست إصابات.

ـ إيطاليا: إصابتان

ـ السويد: إصابة واحدة.

ـ بريطانيا: إصابتان.

ـ روسيا: إصابتان.

الشرق الأوسط

ـ الإمارات: خمس إصابات.