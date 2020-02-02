رصد للدول والمناطق المسجل بها مصابون بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 04:41 مساء
الدول التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد. (أ ف ب)

قائمة بالدول التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.

وخارج الصين القاريّة وماكاو وهونغ كونغ والتيبت، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت أكثر من 150 شخصاً في أكثر من 20 بلداً، بحسب «فرانس برس».

الصين
ـ بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة أكثر من 14 ألف شخص غالبيتهم في مدينة ووهان والمناطق المحيطة بها، توفي منهم 304 مصابين، بحسب أحدث حصيلة رسمية نشرت في الثاني من فبراير، وحصلت غالبية الوفيات في هوباي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

ـ في هونغ كونغ سجلت 14 إصابة، ومعظم المصابين زاروا ووهان.
ـ سبع إصابات في ماكاو.
ـ إصابة واحدة في التيبت.

«رأس اجدير» و«امساعد» يتأهبان لـ«كورونا» بالحجر الصحي

شرق آسيا
ـ كوريا الجنوبية: 12 إصابة.
ـ اليابان: عشرون إصابة.
ـ تايوان: عشر إصابات.

جنوب شرق آسيا
ـ كمبوديا: إصابة واحدة.
ـ ماليزيا: 8 إصابات.
ـ الفلبين: سجلت أول وفاة خارج لمصاب بالفيروس، إلى جانب إصابة امرأة قادمة من ووهان،.
ـ سنغافورة: 18 إصابة.
ـ تايلاند: 19 إصابة.
ـ فيتنام: 6 إصابات.

جنوب آسيا
ـ الهند: إصابة واحدة.
ـ نيبال: إصابة واحدة.
ـ سريلانكا: إصابة واحدة.
ـ أستراليا: 12 إصابة.

الأميركيتان
ـ كندا: 4 إصابات.
ـ الولايات المتحدة: 7 إصابات.

أوروبا
ـ الاتّحاد الأوروبي
ـ ألمانيا: 10 إصابات.
ـ إسبانيا: إصابة واحدة.
ـ فنلندا: إصابة واحدة.
ـ فرنسا: ست إصابات.
ـ إيطاليا: إصابتان
ـ السويد: إصابة واحدة.
ـ بريطانيا: إصابتان.
ـ روسيا: إصابتان.

الشرق الأوسط
ـ الإمارات: خمس إصابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين
دولى
كورونا: 304 وفيات.. وقيود مشددة على التنقلات في «ونتشو» الصينية
دولى
الرئاسة الجزائرية تتهم إردوغان بتحريف حديث «تبون»
دولى
ليبيون عالقون في «ووهان» الصينية يناشدون عبر «بوابة الوسط» المسؤولين الليبيين ...
ليبيا
مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا
عربى
كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي
دولى
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
جريدة الوسط: «برلين» يتعثر في طريق العودة إلى العملية السياسية
ليبيا
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا
ليبيا
دي مايو: لن نرسل «قط» جيشا لقتال أحد طرفي النزاع الليبي
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون علاقة التوتر بالشيب