منظمة الصحة تعلن أول حالة وفاة لمصاب بفيروس «كورونا» خارج الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 فبراير 2020, 01:35 مساء
أشخاص يرتدون كمامات في مستشفى ووهان في إقليم هوبي بالصين، 22 يناير 2020 (رويترز)

أكدت الفلبين وفاة مصاب بفيروس «كورونا» لتصبح أول حالة وفاة خارج الصين. وقالت منظمة الصحة العالمية إن حالة الوفاة لمريض صيني يبلغ من العمر 44 عاما من مدينة ووهان بمقاطعة هوبي التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المنظمة أن الرجل أصيب بالفيروس قبل وصوله إلى الفلبين قادما من بلاده وأنه توقف خلال رحلته في هونغ كونغ. وأكدت الاختبارات إصابة امرأة كانت بصحبته خلال الرحلة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الصحية في الصين ارتفاع عدد الوفيات داخل البلاد جراء الإصابة بالفيروس القاتل إلى أكثر من 300 حالة وفاة إضافة إلى نحو 15 ألف حالة إصابة.

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