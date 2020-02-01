ترامب يؤكد ارتفاع شعبيته قبل أيام من تبرئته المنتظرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 09:47 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله مطار بالم بيش، فوريدا، 31 يناير 2020. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن شعبيته في استطلاعات الرأي ازدادت، بعد قرار مجلس الشيوخ الذي يمهد لتبرئته الأسبوع المقبل من تهمة إساءة استخدام السلطة

فبعد رفض مجلس الشيوخ، الجمعة، دعوة الديمقراطيين لاستدعاء شهود جدد في محاكمة ترامب، ينتظر إجراء تصويت لتبرئته الأربعاء، أي بعد يوم من إلقائه الخطاب السنوي إلى الأمة عن حال الاتحاد، بحسب «فرانس برس».

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ويبدو ترامب متأكدًا من تبرئته في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدًا مقابل 47 مقعدًا للديمقراطيين.ويتطلب عزله تصويت أغلبية الثلثين، أي 67 «سيناتور». ونشر ترامب تغريدة على صفحته في «تويتر» قال فيها «أرقام ترامب في استطلاعات الرأي هي الأعلى منذ انتخابه، رغم الاتهامات الزائفة»

وأضاف الرئيس الأميركي: «يشارك عشرات آلاف الناس في التجمعات... رائع لأن أميركا بصدد الفوز مجددًا!». وتظهر عدة استطلاعات رأي أن ترامب يحظى حاليًا بنسبة قبول تبلغ 44.6%، وتكاد تتطابق مع النسبة التي حصل عليها عند توليه الرئاسة في يناير 2017، وفق موقع «ريال كلير بوليتكس» الصحفي

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والسبت، أجرى مرشحون داخل الحزب الديمقراطي، يسعون إلى مواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، حملات في ولاية أيوا قبل انعقاد تجمع انتخابي حزبي مهم الإثنين. ويمكن لنتائج التجمع الانتخابي في أيوا أن تكون مؤشرًا لمعرفة إن كان لجو بايدن حظوظ أوفر من بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وبيت بوتيدجيدج.

محاكمة صورية
وانضم، الجمعة، سيناتوران جمهوريان فقط هما ميت رومني وسوزان كولينز للديمقراطيين في التصويت لصالح استدعاء شهود جدد لمحاكمة العزل.

وعليه، فشل الديمقراطيون في تأمين أربعة أصوات جمهورية ضرورية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كبار آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم.

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وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن «أميركا ستتذكر هذا اليوم، يوم لم يتحمل فيه أعضاء مجلس الشيوخ مسؤوليتهم، إذ أشاحوا بوجوههم عن الحقيقة واختاروا محاكمة صورية».

واتهمت رئيسة مجلس النواب، الذي أطلق المحاكمة في 18 ديسمبر، نانسي بيلوسي، الجمهوريين بأنهم «متواطئون عبر التستر على الرئيس». وقالت بيلوسي «إنه معزول للأبد...لا تبرئة دون محاكمة، ولا محاكمة دون شهود ووثائق وأدلة».

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