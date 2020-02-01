المالديف تعود عضوا في الكومنولث بعد ثلاث سنوات من مغادرتها رفضًا لانتقادات حقوقية

شاطئ في المالديف. (أ ف ب)

رحبت دول الكومنولث مجددًأ بجزر المالديف عضوا فيها بعد 40 شهرا من مغادرتها المجموعة رفضًا لانتقاد سجل حقوق الانسان فيها في ظل الرئيس عبد الله يامين.

وهذه خطوة جديدة على طريق إنهاء عزلة البلد السياحي الواقع في المحيط الهندي في ظل حكم يامين من 2013 حتى 2018، وفق «فرانس برس»

وقالت المجموعة التي تضم بشكل أساسي مستعمرات بريطانية سابقة انها وافقت على طلب تقدمت به المالديف للعودة الى المجموعة بعد «دراسة معمقة» اشتملت على تقييم لذلك البلد. وسعت المالديف الى تحسين صورتها بعد أن مني يامين بهزيمة صادمة في انتخابات 2018 أمام ابراهيم محمد صالح.

وقالت حكومة المالديف أن صالح اتصل هاتفيا بالأمينة العامة للكومنولث باتريشيا سكوتلاند وقال لها أن تجديد العضوية «رمز على التزام هذه اإدارة بالمشاركة مع المجتمع الدولي ولتقديم تعهدات محلية للمواطنين بنية حسنة».

وقالت الكومنولث ان الإصلاحات الجارية في المالديف تنسجم مع قيم المجموعة وانها شجعت صالح على تنفيذ الاصلاحات. وقالت سكوتلندا «معا سندعم المالديف لتحقيق تطلعاتها».

وكان يامين سحب بلاده التي يسكنها 340 الف مسلم سني، من الكومنولث بسبب ضغط المجموعة عليه لصون حقوق الإنسان خلال حملة القمع الشرسة ضد المنشقين. واتهم يامين قيادة الكومنولث بالتدخل في شؤون بلاده.

وإضافة إلى انتقادات الكومنولث حذرت الولايات المتحدة مرارا بشأن الأحداث في الأرخبيل الاستراتيجي الواقع على خطوط بحرية دولية رئيسية. ومنذ انتخاب صالح تم الإفراج عن معتقلين سياسيين وعادت شخصيات معارضة من المنفى.