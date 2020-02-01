محكمة مصرية تقضي بإحالة أوراق عشماوي و36 آخرين إلى المفتي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 04:12 مساء
الإرهابي هشام عشماوي. (الإنترنت)

قررت محكمة جنايات القاهرة ، السبت، إحالة الإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بقضية تنظيم «بيت المقدس»، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، وتضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

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وحددت المحكمة جلسة 2 مارس للنطق بالحكم، وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية،ـ بحسب «بوابة الأهرام الإلكترونية». ونسبت التحقيقات للمتهمين ارتكاب جرائم أخرى.

محكمة عسكرية مصرية تقضى بالإعدام شنقا على «الإرهابي» هشام عشماوي

واعتقل عشماوي في مدينة درنة بشرق ليبيا أواخر عام 2018 وسلمته قوات الجيش الليبي إلى مصر التي جرى نقله إليها في مايو من العام الماضي. وفي نوفمبر الماضي، قضت محكمة عسكرية بإعدام عشماوي في قضية إرهاب أخرى، وكانت محاكم مدنية وعسكرية مصرية حكمت غيابيا على عشماوي بالإعدام قبل تسليمه.

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