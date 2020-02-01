المبعوث الأميركي لمحادثات طالبان يعود إلى كابول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 03:21 مساء
الرئيس الأفغاني أشرف غني في افغانستان، 28 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

يلتقي المبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات مع حركة طالبان زلماي خليل زاد بالرئيس الأفغاني ألأشرف غني السبت، بحسب ما أكد مسؤول، في مسعى جديد على ما يبدو لدفع المحادثات الهادفة الى التوصل الى اتفاق مع الحركة المسلحة.

ولا تزال واشنطن وطالبان تسعيان الى التوصل الى اتفاق يؤدي الى خروج القوات الأميركية من افغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة. إلا أن الويات المتحدة لزمت الصمت في الأسابيع الأخيرة حول وضع المحادثات، وفق «فرانس برس».

وذكر الناطق باسم غني ان خليل زاد مستعد لعقد محادثات مع غني بعد الظهر. إلا أنه لم يكشف عن فحوى المحادثات. ولم تعلق السفارة الأميركية في كابول فورا على وصول خليل زاد. وتأتي زيارة خليل زاد إلى افغانستان بعد يوم من زيارته باكستان حيث التقى بعدد من المسؤولين من بينهم رئيس هيئة الاركان الباكستاني قمر جاويد باجوا.

وساعدت اسلام اباد في تيسير المحادثات بين طالبان وواشنطن في قطر خلال العام الماضي. وجاء في بيان لمسؤولين اميركيين في باكستان ان خليل زاد «رحب بجهود باكستان المستمرة لدعم خفض العنف الذي سيمهد الطريق لاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان والمفاوضات بين الافغان والتوصل الى وقف اطلاق نار شامل ودائم دعما لسلام مستدام».

وتتفاوض الولايات المتحدة وطالبان منذ عام من اجل التوصل الى اتفاق، وكادتا ان تعلنا عن اتفاق في سبتمبر 2019 عندما اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجأة ان العملية «ميتة» بسبب عنف طالبان.

واستؤنفت المفاوضات في قطر في ديسمبر، غير أنّها علّقت مجدداً بعد ايام قليلة في أعقاب هجوم تبناه المتمردون على قاعدة بغرام التي يسيطر عليها الأميركيون.

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