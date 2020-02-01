النطق بالحكم في «عزل ترامب» أمام مجلس الشيوخ الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 فبراير 2020, 08:42 صباحا

أفادت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مصادر برلمانية أنّ محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله من منصبه ستنتهي الأربعاء المقبل بتصويت يتوقّع أن يفضي إلى تبرئته من التهمتين الموجّهتين إليه.

وعلقت المصادر على التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ أمس الجمعة ورفض خلاله السناتورات بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة قائلة إن «المجلس سيلتئم مجدداً الإثنين للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية والتداول بالحكم»، حسبما ذكرت «فرانس برس».

وسيجرى التصويت على التهمتين الموجّهتين إلى ترامب، وهما استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس الأربعاء وسيفضي إلى تبرئة الرئيس منهما نظراً إلى أنّ إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين في حين أن الجمهوريين، حلفاء ترامب في المجلس، يتمتعون بالأكثرية فيه، وفق المصادر.

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