كارتر: «خطة ترامب» تقوض فرص السلام وتنتهك القانون الدولي

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر. (أرشيفية: الإنترنت).

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ«صفقة القرن» «تنتهك» القانون الدولي، وحض الأمم المتحدة على منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية.

وقال الرئيس الأميركي الأسبق في بيان إن «الخطة الأميركية الجديدة تقوض فرص سلام عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، وأضاف: «في حال تطبيقها ستقضي الخطة على الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع الطويل، حل الدولتين»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وحض كارتر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ورفض أي تطبيق إسرائيلي أحادي الجانب للمقترح، بانتزاع مزيد من الأراضي الفلسطينية، وأكد أن خطة ترامب «تنتهك القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير وحيازة أراض بالقوة وضم مناطق محتلة».

وكشف ترامب خطته الثلاثاء الماضي، وكان يقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حليفه المقرب، الذي قال بعد وقت قصير على ذلك إنه سيسعى لضم جزء كبير من الضفة الغربية.

وتمنح خطة ترامب السيادة الإسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، مع الإشارة إلى أن القدس «عاصمة لا تقسم» لإسرائيل، وتدعم أيضا دولة فلسطينية مع عاصمة على مشارف القدس، لكن تقول إن على القيادة الفلسطينية أن تعترف بإسرائيل دولة لليهود وأن توافق على دولة منزوعة من السلاح.

وكارتر البالغ من العمر 95 عامًا، والحائز على جائزة نوبل للسلام تقديرًا لعمله الإنساني كان أحد رعاة اتفاقات كامب ديفيد التاريخية العام 1978 للسلام بين إسرائيل ومصر، وفي السنوات الأخيرة واجه مرارًا انتقادات من أنصار لإسرائيل لآرائه بشأن النزاع.