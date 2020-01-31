أميركا توصي رعاياها بعدم السفر إلى الصين بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يناير 2020, 08:38 صباحا

أوصت وزارة الخارجيّة الأميركية، المواطنين بـ«عدم السفر» إلى الصين، بسبب فيروس كورونا المستجدّ الذي تسبب في حالة ذعر كبيرة حول العالم.

وقالت الوزارة إنّ على الأميركيّين الموجودين حاليًا في الصين درس إمكانيّة مغادرة البلاد باستخدام الوسائل التجاريّة، مطالبة على موقعها الإلكتروني، من جميع الموظّفين غير الأساسيّين في الإدارة الأميركيّة تأجيل سفرهم إلى الصين بسبب الفيروس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، أمس الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات فيروس «كورونا» إلى 213 شخصا بعد وفاة 43 حالة إضافية في مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

كما سجلت 1200 إصابة إضافية بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 8900 حالة، حسب الوكالة الفرنسية.

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