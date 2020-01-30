إيطاليا: آلاف عالقون بسفينة للاشتباه بإصابتين بكورونا المستجد بينهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 11:02 مساء

أفادت السلطات الصحية الإيطالية وإدارة شركة كوستا للرحلات البحرية بأن 7 آلاف شخص، بينهم 6 آلاف راكب، عالقون منذ صباح الخميس قبالة تشيفيتافيكيا قرب روما على سفينة سياحية، للاشتباه بوجود إصابتين من فيروس كورونا المستجد بينهم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأكدت ناطقة باسم المركز الصحي في تشيفيتافيكيا «تلقينا إنذارا صباحا من وزارة الصحة، وأرسلنا ثلاثة أطباء وممرضة إلى السفينة ليقوموا بأخذ عينات»، من جهته أعلن الناطق باسم شركة كوستا للرحلات البحرية لـ«فرانس برس» وجود «نحو ستة آلاف راكب على متن السفينة، والآخرون هم من طاقمها».

وسيجري تحليل العينات في مستشفى سبالانزاني في روما المخصص للأمراض المعدية، بحسب المتحدثة باسم السلطات الصحية في تشيفيتافيكيا، ويفترض صدور النتائج قريباً، وأبلغ الطبيب الذي يعمل على متن سفينة «كوستا سميرالدا» صباحاً سلطات الموانئ الإيطالية بظهور عوارض على امرأة صينية موجودة على السفينة مع زوجها كانت تعاني ارتفاعا بالحرارة.

وأكدت شركة كوستا للرحلات البحرية في بيان «تفعيل الإجراءات الصحية الاعتيادية عند الاشتباه بحالة إصابة في ما يتعلق بسائحة قادمة من ماكاو على متن كوستا سميرالدا» ووضعت المرأة البالغة 54 عاماً في «العزل» في الوحدة الصحية في السفينة مع زوجها، بحسب الشركة.

وصل الثنائي إلى ميلانو في 25 يناير من هونغ كونغ، ثم إلى سافونا في إيطاليا، وعبرا أيضاً من برشلونة وفالنسيا في إسبانيا ومارسيليا في فرنسا، بحسب الإعلام الإيطالي، كما والسفينة صباح الخميس من بالما دي مايوركي في إسبانيا، وكان من المقرر أن تنتقل إلى لا سبيزيا في شمال غرب إيطاليا، ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا عن راكب قوله إن «الرجل والمرأة وضعا بالعزل في غرفتهما بمساعدة الأطباء»، مشيرة إلى وجود 751 صينياً على متن السفينة.

وقال مدير مرفأ تشيفيتافيكيا وقائد خفر السواحل في المنطقة، فينتشينزو ليوني، إن «الوضع على متن السفينة هادئ»، مضيفًا: «ننتظر معرفة نتائج الفحوصات الجارية، وقمنا بكل ما يمكن القيام به ما من سبب يدعو للقلق».

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من صوفيا للإعلام الإيطالي إنه «يراقب التطورات من أجل تعزيز التدابير إذا لزم الأمر»، ودعا إلى «عدم نشر الذعر وتعزيز الهلع لأن السلطات الإيطالية تتخذ كل التدابير الضرورية لمواجهة أية مخاطر مرتبطة بفيروس كورونا».

وأعلن من جهته سيليفيو بروسافيرو رئيس المعهد العالي للصحة «حتى الآن، كل الحالات المشتبه بها التي جرى تحليلها كانت سلبية، النظام الصحي الإيطالي جاهز في حال ظهور أية إصابة بفيروس كورونا المستجد».

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