نتانياهو للرئيس بوتين: الخطة الأميركية للسلام فرصة فريدة

نتانياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن الخطة الأميركية التي رفضها الفلسطينيون «فرصة فريدة» لحل الصراع «الإسرائيلي - الفلسطيني».

ولم يأت الرئيس الروسي في مستهل لقائه بنتانياهو في الكرملين على أي ذكر للخطة التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، فيما تعد روسيا من الوسطاء التاريخيين لهذا الصراع.

وقال نتانياهو لبوتين «أنت أول رئيس أتحدث معه عن الخطة التي عرضها دونالد ترامب مضيفا، أعتقد أننا أمام فرصة فريدة هنا وأريد التحدث معك عن ذلك، وبالطبع أن أسمع رأيك».

ولم تعلق روسيا حتى الآن بالتفصيل على اقتراح ترامب، لكنها قالت إنه يبدو أنه يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن الفلسطينيين يرفضون النص، حيث قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية في وقت لاحق إن الوزارة قد «بدأت للتو دراسة» الوثيقة المؤلفة من 181 صفحة.

وأضافت الناطقة ماريا زاخاروفا للصحفيين «يجب أن يكون القرار بشأن سلام طويل الأجل وعادل بيد الفلسطينيين والإسرائيليين أنفسهم، لأنه يتعلق بمستقبلهم».

وتدعو موسكو كذلك إلى حوار «إسرائيلي - فلسطيني» مباشر للتوصل إلى «حل وسط مقبول للطرفين»، وتقدم الخطة تنازلات كثيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتمنحها حق ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما أراضي وادي الأردن.