نتانياهو للرئيس بوتين: الخطة الأميركية للسلام فرصة فريدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 07:34 مساء
نتانياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن الخطة الأميركية التي رفضها الفلسطينيون «فرصة فريدة» لحل الصراع «الإسرائيلي - الفلسطيني».

ولم يأت الرئيس الروسي في مستهل لقائه بنتانياهو في الكرملين على أي ذكر للخطة التي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، فيما تعد روسيا من الوسطاء التاريخيين لهذا الصراع.

وقال نتانياهو لبوتين «أنت أول رئيس أتحدث معه عن الخطة التي عرضها دونالد ترامب مضيفا، أعتقد أننا أمام فرصة فريدة هنا وأريد التحدث معك عن ذلك، وبالطبع أن أسمع رأيك».

ولم تعلق روسيا حتى الآن بالتفصيل على اقتراح ترامب، لكنها قالت إنه يبدو أنه يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن الفلسطينيين يرفضون النص، حيث قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية في وقت لاحق إن الوزارة قد «بدأت للتو دراسة» الوثيقة المؤلفة من 181 صفحة.

وأضافت الناطقة ماريا زاخاروفا للصحفيين «يجب أن يكون القرار بشأن سلام طويل الأجل وعادل بيد الفلسطينيين والإسرائيليين أنفسهم، لأنه يتعلق بمستقبلهم».  

وتدعو موسكو كذلك إلى حوار «إسرائيلي - فلسطيني» مباشر للتوصل إلى «حل وسط مقبول للطرفين»، وتقدم الخطة تنازلات كثيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتمنحها حق ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما أراضي وادي الأردن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

11 يوما بعد «برلين»: تلاسن فرنسي - تركي.. وسؤال عن مصير مخرجاته
ليبيا
في العدد 219 من جريدة «الوسط»: تفاصيل «مجزرة» مجمع الضمان.. واستعدادات مواجهة ...
ليبيا
دراسة: ظهور أعراض المصابين بكورونا يحتاج إلى 5 أيام
طب وصحة
إصابات «كورونا» تتخطى «سارس».. هل يعلن العالم الطوارئ؟
دولى
الهند تحذر من إلحاق الهزيمة بباكستان في غضون 10 أيام
دولى
ترامب يعتبر استحضار بولتون «النموذج الليبي» خطأ تسبب بطرده
ليبيا
إعجاب دولي وعربي بالملاكمة الليبية بعد انقطاع 30 عاما
رياضة محلية
البيت الأبيض ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية
دولى
السنكي يصطحب «ملكٌ ورجال» إلى معرض القاهرة للكتاب
ثقافة وفن
تقرير أممي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة «مجمع الضمان» بتاجوراء
ليبيا
علماء يكشفون أسرار انتشار فيروس كورونا
دولى
مصير غامض ينتظر المرتزقة الأجانب في حرب طرابلس
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

من الصين إلى الولايات المتحدة والهند.. قائمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم