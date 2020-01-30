من الصين إلى الولايات المتحدة والهند.. قائمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم

رجل وطفل يسيران في شوارع بكين، 30 يناير 2020 (أ ف ب)

مع تزايد القلق العالمي حول فيروس كورونا المستجد، نشرت وكالة «فرانس برس» لائحة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات بالفيروس الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط - شرق) في ديسمبر 2019.

وفيما يأتي قائمة تلك الدول:

الصين

تأكدت إصابة 7700 شخص في الصين توفي منهم 170 شخصاً بحسب آخر حصيلة. ومعظم الضحايا في مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوباي، بؤرة المرض، لكن أكدت السلطات وفاة أشخاص خارج تلك المنطقة، في العاصمة بكين ضمناً. وجرى تسجيل عشر حالات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم كانوا قد زاروا ووهان مؤخراً. وسجلت 7 حالات في ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار من الصين القارية.

دول آسيا والمحيط الهادئ

تايلاند

أعلنت السلطات في 28 يناير وجود 14 حالة مؤكدة في تايلاند. وهو أكثر بلد فيه إصابات بعد الصين. والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في الـ73 وصلت من ووهان هذا الشهر.

تايوان

سجلت ثماني إصابات في تايوان حتى الآن آخرها لصينيين وصلا الجزيرة في 22 يناير مع مجموعة سياح.

سنغافورة

أكدت سنغافورة حتى الآن إصابة عشرة أشخاص بالفيروس وصل جميعهم من ووهان.

اليابان

سجلت حتى الخميس في اليابان 11 إصابة، بينها إصابتان نقلتا عن طريق العدوى المباشرة من شخص لآخر على الأراضي اليابانية. والمصابان هما سائق ستيني قاد مركبات تحمل سياحا قدموا من ووهان في وقت سابق من يناير، وامرأة تعمل مرشدة سياحية كانت على متن الحافلة.

أستراليا

تم تأكيد سبع إصابات ونقلوا إلى المستشفى وحالاتهم مستقرة.

الهند

أعلنت الهند، الخميس، عن تسجيل أول إصابة في ولاية كيرالا جنوب البلاد، وهي لطالب كان يدرس في جامعة ووهان، وضع في الحجر الصحي وحالته مستقرة.

الفلبين

أعلنت الفلبين عن تسجيل أول إصابة الخميس لامرأة في الـ38 من العمر، وصلت في 21 يناير من ووهان، ونقلت إلى المستشفى بعد 4 أيام ولم تعد تظهر عليها أية عوارض.

ماليزيا

سجلت في ماليزيا إصابة ثامنة الخميس لرجل صيني. تضاف إلى 7 إصابات، جميعها لسياح صينيين من ووهان كانوا يقضون العطلة في ماليزيا.

كوريا الجنوبية

ذكر الإعلام الكوري الجنوبي، الاثنين، تسجيل أربع حالات، بينهم ثلاثة صينيين وكوري جنوبي، قدموا جميعاً من ووهان.

فيتنام

أكدت فيتنام تسجيل إصابتين. وهي لصينيين، رجل وصل من ووهان في 13 يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وأصيب بالعدوى.

كمبوديا

أعلنت وزارة الصحة الكمبودية في 27 يناير أول إصابة لرجل ستيني جاء من ووهان.

النيبال

جرى الإعلان عن أول إصابة في 24 يناير في النيبال، لرجل في الـ32 عاد من ووهان في 9 يناير، تلقى العلاج وخرج من المستشفى.

سريلانكا

تم تأكيد الإصابة الأولى في هذا البلد في 27 يناير وهي لسائح صيني يبلغ من العمر 43 عاماً وصل من مقاطعة هوباي.

الأميركيتان

الولايات المتحدة

أكدت الولايات المتحدة خمس إصابات لأشخاص «سافروا جميعاً مباشرة إلى ووهان» بحسب السلطات.

كندا

أعلنت كندا أول إصابة، الاثنين، لرجل عاد من ووهان إلى تورونتو، ربما نقل العدوى إلى زوجته التي لم تتأكد إصابتها بعد. وأكدت إصابة رجل وصل مؤخراً أيضاً من الصين الثلاثاء.

أوروبا

فرنسا

خمس إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وتم تأكيد أول ثلاث إصابات، الأولى في أوروبا، في 24 يناير، أحدهم في بوردو والآخران في باريس. وكان الثلاثة قد سافروا إلى الصين في المدة الأخيرة.

وأعلنت الحالة الرابعة في 28 يناير لدى سائح صيني نقل إلى المستشفى في باريس بحال خطرة، نقل العدوى إلى ابنته.

فنلندا

أكدت أول إصابة الأربعاء لسائح صيني قادم من ووهان

ألمانيا

أربع حالات في ولاية بافاريا، تم نقلهم إلى المستشفى. وهم موظفون في شركة اكتشفت فيها الحالة الأولى. وقالت السلطات الصحية إن أحدهم تلقى العدوى من أحد زملائه الصينيين خلال جلسة تأهيل، مما يشكل أول إصابة عن طريق عدوى بين البشر على الأراضي الأوروبية.