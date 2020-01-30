هجوم لـ«بوكو حرام» يسفر عن مقتل ثلاثة جنود تشاديين وامرأة

رئيس النيجر محمد إيسوفو (يسار) ورئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا (يسار) ورئيس تشاد إدريس ديبي، نيامي، 15 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

قتل ثلاثة جنود تشاديين وامرأة ليل الأربعاء إلى الخميس في هجوم نُسب إلى جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة في جزيرة شوا التشادية في بحيرة تشاد، وفقًا للجيش التشادي.

وحسب «فرانس برس»، قال الجنرال طاهر إردا، رئيس أركان الجيوش التشادية، إن «عناصر بوكو حرام هاجمت موقعنا في الساعة 2:00 صباحا، في جزيرة شوا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من جنودنا وامرأة مدنية. لقد تمكنا من شل حركة 21 من عناصر بوكو حرام».

وأضاف أن «قواتنا تمشط المنطقة بحثا عن عناصر بوكو حرام الذين تمكنوا من الفرار». ومنذ عدة أشهر، تكثفت الهجمات التي ينفذها إسلاميون متطرفون حول بحيرة تشاد، وهي بحيرة مترامية الأطراف تملأها الجزر والمستنقعات المشتركة بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

تاريخ بوكو حرام

ظهرت جماعة بوكو حرام في العام 2009 في نيجيريا ثم انتشرت إلى البلدان المجاورة. وينشط فصيل بوكو حرام التابع لجماعة تنظيم الدولة الإسلامية بشكل خاص في هذه المنطقة، ويطلق على نفسه تسمية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا. ومنذ العام 2015، تقاتل دول المنطقة ضد بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا ضمن القوة المشتركة متعددة الجنسيات، وهو تحالف إقليمي يعمل حول بحيرة تشاد بمساعدة لجان مدنية مؤلفة من السكان.

في بداية يناير، عاد جميع عناصر القوة المشتركة التشاديين البالغ عددهم 1200 الذين كانوا ينتشرون منذ أشهر في نيجيريا إلى تشاد لإعادة نشرهم على أطراف البحيرة، على الجانب التشادي، بسبب تصاعد الهجمات.

والإثنين، قتل ستة جنود تشاديين في كمين في جزيرة تيتوا في بحيرة تشاد. وقبل ذلك بأسبوع، فجر انتحاري حزامه الناسف في قرية في هذه المقاطعة، مما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين. وأدى تجدد الهجمات في الأشهر الأخيرة إلى تفاقم الوضع الإنساني، مما زاد بشكل كبير من عدد النازحين في هذه المنطقة التي تعد من الأفقر في العالم وتنشط فيها جماعات إجرامية منذ سنوات.