اليابان تصدر مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن

كارلوس غصن مغادرا مكتب محاميه في طوكيو، 3 أبريل 2019. (ا ف ب)

أصدر ممثلو ادعاء في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن؛ بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.

كما صدرت مذكرة اعتقال أخرى بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية، وشخص آخر للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب غصن إلى خارج اليابان، حسب وكالة الأنباء «رويترز»، التي نقلت عن وكالة أنباء محلية.

وفر غصن من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، أثناء انتظاره لمحاكمة في اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل، وخيانة الأمانة وإساءة استغلال أموال الشركة، حيث نفى غصن كل الاتهامات، ورسم صورة قاتمة للظروف القاسية لاحتجازه، وفق «فرانس برس».

وقال: «خلال الأشهر الأخيرة كان يجري التحقيق معي لمدة تصل إلى ثماني ساعات يوميا دون حضور أي محام، ودون أن أفهم بالضبط ما التهم الموجهة إلي، ودون الاطلاع على الأدلة التي بررت هذه المهزلة ضد حقوق الإنسان وكرامتي». إلا أن نائب رئيس مكتب الادعاء العام لمنطقة طوكيو تاكاهيرو سايتو قال إن مزاعم غصن «زائفة وتهدف إلى تضليل الإعلام».

اقرأ أيضا: قناة «إن تي في» تكشف كيف هرب كارلوس غصن من اليابان

وسلطت قضية غصن الضوء على النظام القضائي الياباني الذي تعرض لانتقادات لأنه يجيز إبقاء المشتبه بهم محتجزين لفترات طويلة ويعتمد على الاعترافات، وتصل نسبة الإدانات فيه إلى نحو 100%. وقال سايتو: «كل شيء مسجل وكان سيستخدم دليلا للتوصل إلى حكم... ولذلك فإنه كان سيظهر جليا لو أننا انتزعنا الاعترافات بالقوة». وفي أول تصريحاته بعد هروب غصن الذي أحرج اليابانيين، قال رئيس الوزراء شينزو آبي الخميس إن عملية الهروب «مؤسفة للغاية».