بوتين يعفو عن أميركية إسرائيلية مسجونة في روسيا لتهريبها مخدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يناير 2020, 01:18 صباحا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الأنترنت).

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بالعفو عن أميركية إسرائيلية مسجونة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عشية مباحثات ثنائية تعقد بينهما.

واعتقلت نعمة يساكر المولودة في نيوجيرزي في أبريل الماضي بعد أن عثرت الشرطة على تسعة جرامات من القنب في حقائبها أثناء توقفها في مطار بموسكو في طريقها من الهند إلى إسرائيل.

وجاء في مرسوم بوتين بالعفو والذي نشره الكرملين، أمس الأربعاء، «بدافع إنساني أوجه بالعفو عن نعمة يساكر»، حسب وكالة «رويترز».

وطلبت يساكر البالغة 26 عامًا، التي قضت محكمة بسجنها سبعة أعوام ونصف، عفوًا رئاسيًا بعد أن التقى بوتين بأمها أثناء زيارة للقدس الأسبوع الماضي.

ورحب نتنياهو الذي من المقرر أن يلتقي ببوتين اليوم الخميس بالعفو، وقال «أشكرك صديقي الرئيس بوتين لمنحك عفوا لنعمة يساكر وأتطلع لاجتماعنا غدا». ومن المقرر أن يبحث الزعيمان خطة السلام الجديدة التي كشف عنها أول من أمس الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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