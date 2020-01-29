ثلاث شركات طيران تعلق رحلاتها إلى الصين واجتماع طارىء لمنظمة الصحة

عاملون في المجال الطبي يرتدون بزات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ. (أ ف ب)

علقت ثلاث شركات طيران، الأربعاء، رحلاتها إلى الصين، حيث خلف وباء فيروس «كورونا المستجد» إصابات فاقت عدد الإصابات بوباء «سارس» قبل نحو عشرين عامًا، في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية اجتماعًا طارئًا، الخميس؛ لبحث هذا الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، الأربعاء، تسجيل 26 وفاة جديدة جراء فيروس «كورونا المستجد» منذ الثلاثاء، ما رفع الحصيلة إلى 132 وفاة و5974 إصابة مؤكدة في البر الصيني مع استثناء هونغ كونغ، وفق «فرانس برس».

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وهذا الرقم تخطى عدد الإصابات عند انتشار فيروس «سارس» (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي أصاب 5327 شخصًا في 2002 و2003 وأدى إلى وفاة 774 شخصًا في العالم بينهم 349 في البر الصيني.

وتركزت الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في الصين، غير أن إصابات سُجِّلت أيضًا في 15 دولة أخرى. وفي مؤشر مقلق، أفادت اليابان وألمانيا الثلاثاء عن أولى حالات انتقال الفيروس من شخص إلى آخر خارج الصين.

وفي أول إصابة مثبتة بالفيروس في الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بالفيروس بين أفراد أسرة قادمة من ووهان، من غير أن توضح عدد الإصابات تحديدًا.

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وفي مؤشر على تشديد الإجراءات الاحتياطية في الخارج، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، الأربعاء، تعليقًا فوريًّا لرحلاتها إلى الصين. وأوضحت الشركة أنها تتبع بذلك توصيات السلطات في المملكة المتحدة التي نصحت، كما فعلت ألمانيا والولايات المتحدة خصوصًا، رعاياها بعدم السفر إلى الصين.

كذلك أعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، الأربعاء، التعليق الفوري لكافة رحلاتها من وإلى الصين، فيما سجلت أربع إصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ولاية بافاريا الألمانية.

وستلغى الرحلات حتى 9 فبراير، لكن الشركات التابعة للمجموعة، أي لوفتهانزا والخطوط الجوية الدولية السويسرية والخطوط النمساوية، «ستحلق إلى وجهاتها في الصين مرة أخيرة»، للسماح للركاب والطاقم بالعودة إلى ألمانيا وسويسرا والنمسا، وفق ما أوضحت المجموعة دون تحديد موعد لذلك. لكن رحلاتها إلى مطار هونغ كونغ لن تتوقف

كما أعلنت الخطوط الإندونيسية «ليون إير» التي تملك أكبر أسطول في جنوب شرق آسيا، وقف رحلاتها للصين. وأعلنت شركة الطيران كاثاي باسفيك (هونغ كونغ) والأميركية «يونايتد إيرلاينز» والكندية «إير كندا»، نيتها تقليص رحلاتها للصين.

في تلك الأثناء أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه سيدعو لجنة الطوارئ في المنظمة للانعقاد من جديد، الخميس؛ للتباحث بشأن فيروس «كورونا المستجد» الذي ظهر في الصين وتحديد ما إذا كان الوضع يستدعي إعلان حالة طوارئ دولية.

وكتب المدير العام تادروس أدناهوم غيبرييسوس في تغريدة: «قررت أن أعقد اجتماعًا جديدًا غدًا للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية حول فيروس كورونا الجديد لأخذ رأيهم حول ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي».