الأمم المتحدة تؤكد تمسكها بحدود 1967 لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن المنظمة تتمسك بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية حول إقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، «تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود العام 1967».

وقال ستيفان دوجاريك بعد نشر خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط في بيان: «لقد تم تحديد موقف الأمم المتحدة من حل الدولتين على مر السنين بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة التي تلتزم بها الأمانة العامة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية».