هزة أرضية بقوة 7.7 درجة قبالة جامايكا ومخاوف من «تسونامي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 10:20 مساء

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجة الثلاثاء منطقة الكاريبي شمال غرب جامايكا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما أثار مخاوف من تشكل تسونامي في المنطقة.

وقال المرصد الأميركي إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الساعة 19:10 بتوقيت غرينتش، على بعد 125 كيلومترا شمال غربي لوسيا، في جامايكا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت صحيفة جامايكا اوبزرفر في كينغستون إن الزلزال استمر عدة ثوان وشعر به السكان في أنحاء كثيرة من الجزيرة.

ولفت مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ في هاواي، قائلا إنه يمكن وفق تقديرات أولية «أن تتشكل أمواج تسونامي خطرة تضرب السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال».

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