إيران: خطة ترامب «مصيرها الفشل»

اعتبرت إيران، الثلاثاء، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني «محكومة بالفشل».

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: «خطة العار التي فرضها الأميركيون على الفلسطينيين هي خيانة العصر ومحكومة بالفشل»، وفق «وكالة فرانس برس».