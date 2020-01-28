إيران: خطة ترامب «مصيرها الفشل»

اعتبرت إيران، الثلاثاء، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني «محكومة بالفشل».
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: «خطة العار التي فرضها الأميركيون على الفلسطينيين هي خيانة العصر ومحكومة بالفشل»، وفق «وكالة فرانس برس».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء