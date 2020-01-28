إيران: خطة ترامب «مصيرها الفشل»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 10:07 مساء

اعتبرت إيران، الثلاثاء، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني «محكومة بالفشل».

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: «خطة العار التي فرضها الأميركيون على الفلسطينيين هي خيانة العصر ومحكومة بالفشل»، وفق «وكالة فرانس برس».

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