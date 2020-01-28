البيت الأبيض ينشر خارطة للحدود المقترحة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

نشر البيت الأبيض، الثلاثاء، خارطة للحدود المقترحة مستقبلا للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية في إطار «خطة السلام» المثيرة للجدل التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع بين الطرفين.

وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشيا لوعد أطلقه الرئيس الأميركي بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي، حسب «فرانس برس».

تتضمن 80 صفحة ووصفها بالأشمل.. ترامب يعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط رسميا

كما تشير هذه الخريطة إلى أن ما يطلق عليه «خطة السلام» لا تنص على نقل أي من الفلسطينيين والإسرائيليين من الأماكن التي يقيمون فيهم حاليا.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها تعليقا على هذه الخطة: «هذا هو الشكل المحتمل للدولة الفلسطينية مستقبلا، ستكون عاصمتها في أراض بالقدس الشرقية».

ترامب: الخريطة المقترحة بخطة السلام ستقدم عاصمة للفلسطينيين في مكان بالقدس الشرقية

ويرفض المسؤولون الفلسطينيون بشدة الخطة الأميركية التي أعلنها ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.