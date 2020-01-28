تتضمن 80 صفحة ووصفها بالأشمل.. ترامب يعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط رسميا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عن خطة السلام، 28 يناير 2020. (الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء، خطته المقترحة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ترامب إن «اليوم هو خطوة كبيرة نحو السلام»، وأضاف أن رؤيته للسلام مختلفة تماما عما طرح في الماضي، وهي تتكون من 80 صفحة، ووصفها بأنها أشمل خطة مقدمة حتى الآن.

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وأضاف: «إسرائيل تتخذ خطوة نحو السلام، والفلسطينيون يستحقون فرصة لحياة أفضل، وخطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام». وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي تجيز فيها إسرائيل نشر خريطة مقترحة لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وأوضح أن خطته تنص على أن القدس ستبقى عاصمة غير مجزأة لإسرائيل.

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وقال ترامب إن خطة السلام في الشرق الأوسط تقدم حل دولتين واقعيا، مضيفا أن الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون «متصلة» الأراضي، كما يرى ترامب أن خطته قد تكون «آخر فرصة» للفلسطينيين.