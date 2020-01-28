ترامب: الخريطة المقترحة بخطة السلام ستقدم عاصمة للفلسطينيين في مكان بالقدس الشرقية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه وفقا للخطة الأميركية للسلام فإن الخريطة ستضاعف الأراضي الفلسطينية وستقدم عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية.

وأضاف ترامب مخاطبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إذا اخترت مسار السلام فسنكون إلى جانبك وسنساعدك.