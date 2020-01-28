مقتل ستة جنود تشاديين في هجوم لـ«بوكو حرام» قرب بحيرة تشاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 يناير 2020, 03:37 مساء
دورية لجنود تشاديين في مونغونو، 15 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

قُتل ستة عسكريين تشاديين وجُرح عشرة آخرون في هجوم وقع مساء الإثنين قرب جزيرة تيتيوا في بحيرة تشاد ونُسب إلى جماعة بوكو حرام «المتطرفة»، وفق ما أعلن الجيش التشادي.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش المالي، الجنرال طاهر إردا، إن «رجالنا كانوا يقومون بدورية عندما هاجمهم عناصر من بوكو حرام»، معلنًا مقتل ستة عسكريين وجرح عشرة. وأضاف أن «قواتنا كانت تبحث عن عناصر من بوكو حرام عندما تعرّضت لكمين قرب ماندراري»، وفق «فرانس برس».

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة حدة الهجمات قرب بحيرة تشاد المليئة بالجزر والمستنقعات والواقعة عند الحدود بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا. وتكبّدت تشاد خسائر بشرية كبيرة في مطلع العام حين فجرت انتحارية نفسها في قرية كايغا كيندجيريا في 20 يناير؛ ما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين.

وانطلقت «بوكو حرام» من نيجيريا لكن هجماتها تمددت إلى دول مجاورة. وانشق عن الجماعة فصيل موالٍ لتنظيم «داعش» ينشط بقوة في محيط بحيرة تشاد.

وفي مطلع يناير، عاد 1200 جندي تشادي كانوا منتشرين منذ أشهر في نيجيريا الى بلادهم تمهيدًا لإعادة انتشارهم في حوض بحيرة تشاد. وساهم تزايد الهجمات في تسريع تدهور الأوضاع الإنسانية حول البحيرة التي تعتبر إحدى أفقر المناطق في العالم.

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